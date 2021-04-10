Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı
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Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum Çevreyolu Pazartesi Pazarı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 28 AY 413 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü M.U. ile yolculardan Huriye E. (62) ve Nuray E.U. (28) yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan 3 kişi de ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı
Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı
Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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