Çorum'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.A'nın (56) kullandığı otomobil, Yozgat-Alaca kara yolu Çatalkaya kavşağında, H.K. (65) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü H.K. ile araçta bulunan K.Ş. (41) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan K.Ş. ve H.M, Alaca Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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