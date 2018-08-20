Çorum'da Trafik Denetimleri Sürüyor

Çorum'da Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında vatandaşların can ve mal güvenliği için trafik denetimleri aralıksız sürüyor.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan D-100 karayolu ile uluslararası E-190 karayolunda Kurban Bayramı tatili nedeniyle artan trafik yoğunluğuna karşın tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, drone ile yaptıkları denetimlerde kural ihlallerinin önüne geçmeye çaba sarf ediyor.

Bin 400 polis memuru ile 750 jandarma personelinin görevlendirildiği trafik denetimleri ile trafik kazalarının ve buna bağlı yaralanma ve ölümlerin önlenmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Kırmızı Düdük" projesinin yoğun bir şekilde uygulandığı Samsun-Ankara karayolunda ekipler, durdurdukları araçlarda çocuklara trafik kuralları hakkında kısa bilgi vererek, cep telefonu kullanma, hatalı sollama, aşırı sürat gibi kural ihlallerinde araç sürücüsünü uyarmaları isteniyor. Sürücüler de ayrıca emniyet kemeri kullanımı ve seyir halindeyken aceleci davranılmaması gerektiği gibi konularda uyarılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun'un koordinesinde drone ile gerçekleştirilen denetimlerde de kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Trafik tedbirlerinin Kurban Bayramı tatili süresince devam edeceği belirtilerek sürücülerin cezai işleme maruz kalmaması için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.