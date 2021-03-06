Çorum'da toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi

Çorum'da toprak kayması nedeniyle 3 bina tedbiren tahliye edildi ve bölgede inceleme başlatıldı.

Akkent Mahallesi'ndeki 3 binanın önünde toprak kayması meydana geldi.

Çorum Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce yürütülen incelemede, kayma yaşanan bölgeden numune alındı.

Tedbirli olarak tahliye edilen 3 binada yaşayanlardan bazıları, Çorum Belediyesi Refakatçi Misafirhanesi'ne yerleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, TOKİ'den uzmanların yarın kente gelerek kayma yaşanan bölgede inceleme yapacağını söyledi.

Binaların tedbir amaçlı tahliye edildiğini ifade eden Candan, "Bu akşamdan itibaren etkili olacak yağışı da göz önünde tutarak binaları tahliye etmeye karar verdik. Bazı vatandaşlarımız akrabalarına giderken, bazılarını da biz misafirhanemizde ağırlayacağız." dedi.

İlk incelemede, binaların toprak kaymasından etkilenmediğinin tespit edildiğini dile getiren Candan, çıkacak risk raporuna göre çalışma yürütüleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan