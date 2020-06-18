Çorum'da toplu kullanım alanlarında maske takmayana 900 lira para cezası uygulanacak Çorum Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplu kullanım alanlarında maske takmayanlara 900 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Çorum Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplu kullanım alanlarında maske takmayanlara 900 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımının da son derece önem taşıdığı vurgulandı. Bu nedenle maske takma konusunda yeterli alışkanlığa sahip olmayan kişiler ile toplumun maske kullanımı konusunda istenilen seviyeye gelebilmesi için denetimlerin zorunlu hale geldiği belirtildi.

İçinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması amacıyla maske kullanımına yönelik denetimlerin artılacağı belirtilen açıklamada, "Toplu kullanım alanlarında maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden kişilere İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA