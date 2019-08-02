Çorum'da TOKİ'nin emekliler için yaptığı konutların hak sahipleri belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ), Çorum'da emekliler için inşa edilen sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, Atatürk Spor Salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada 657 konut için 3 bin 666 kişinin başvurduğunu söyledi.

Müracaat sayısının fazla olmasından dolayı hak sahiplerinin kura ile belirlendiğini belirten Çiftçi, "Dairelerin büyük bir kısmı 2+1, geriye kalanları da 3+1 daireler. Ödemeleri de 120 ile 240 ay arasında değişiyor. Kurada ismi çıkan hak sahiplerine hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın inşallah içine girip huzurla yaşamak da nasip olur." dedi.

TOKİ Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Ayhan Karaca ise TOKİ'nin 1984-2002 yılları arasında 43 bin konut, 2002'den bugüne de 81 bin 379 şantiyede 845 bin konut ürettiğini bildirdi.

TOKİ'nin halkın ihtiyacına göre konut üretimine devam ettiğini dile getiren Karaca, "Çorum'da emeklilerle ilgili yaptığımız proje bir başlangıçtı. Allah nasip ederse konut üretmeye devam edeceğiz. Kurada çıkanlara evleri hayırlı olsun. Çıkmayanlar için de gelecekte yeni konutlar yapacağız." diye konuştu.

Kura çekimi sonucu isimleri anons edilenler sevinçlerini yakınlarıyla paylaştı.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA