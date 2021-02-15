Çorum'da TKDK'den Mecitözü Süt Üreticileri Birliğine 630 bin lira hibe desteği
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Çorum'da TKDK'den Mecitözü Süt Üreticileri Birliğine 630 bin lira hibe desteği

15.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:10
Çorum'da TKDK'den Mecitözü Süt Üreticileri Birliğine 630 bin lira hibe desteği

Çorum'da Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünden 630 bin lira hibe desteği alan Mecitözü Süt Üreticileri Birliği, süt depolama ve taşıma sistemlerini yenileme imkanı buldu.

Çorum'da Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünden 630 bin lira hibe desteği alan Mecitözü Süt Üreticileri Birliği, süt depolama ve taşıma sistemlerini yenileme imkanı buldu.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mecitözü Süt Üreticileri Birliği, makine ve ekipmanlarını yenilemek amacıyla 8. Çağrı İlanı kapsamında 1 milyon 260 bin lira bütçeli proje hazırladı.

TKDK uzmanlarının desteğiyle hazırlanan proje, 630 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Proje bütçesiyle temin edilen 4 süt soğutma ve depolama tankı, 4 transfer pompası, 10 araç üstü süt taşıma tankı ve 4 süt toplama aracı, üreticilerin hizmetine sunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Mecitözü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Metin Ayvaz, makine ve ekipmanları yenileyerek daha verimli hizmet edeceklerini belirtti.

TKDK'nin ilçede birçok projeye destek verdiğine işaret eden Ayvaz, "Çiftçilerimiz hibe destekleri sayesinde makine ve ekipmanlarını yeniledi. Hayvancılık tesisleri ve yenilenebilir enerji yatırımları ilçemizde hayat buldu. Her çağrıda yapılan bilgilendirmeler bizi bu projeler konusunda cesaretlendirdi. En sonunda süt birliğimize, dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerimizdeki süt üreticilerimize de güzel bir destekte bulundu." ifadelerini kullandı.

Projeyle süt depolama ve taşımada soğuk zinciri sağlama ve koruma açısından birliğin ihtiyacı olan makine ve ekipmanlara sahip olduklarının altını çizen Ayvaz, "Ayrıca Avrupa Birliği ile yapılan anlaşma gereğince yatırımcılar KDV ve diğer tüm vergilerden muaf tutulmaktadır. Bu kapsamda da devletimiz 300 bin lira tutarındaki KDV ve ÖTV yükümlülüğümüzden bizi muaf tutarak ayrı bir destek daha sağlamış oldu." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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