Çorum'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
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Çorum'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

Çorum'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çorum'un Sungurlu ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde hissedilen sıcaklık vatandaşları bunalttı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde hissedilen sıcaklık vatandaşları bunalttı. Dışarı çıkanlar gölgelik alanlara sığınmaya çalışırken, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan termometre saat 15.00 itibarıyla 40 dereceyi gösterdi.

Mevsim normallerinin yaklaşık 8 derece üzerinde seyreden ve sürmesi tahmin edilen sıcak hava Sungurluluları bunaltıyor. Havanın bu kadar sıcak olacağını bilmeden dışarı çıkan vatandaşlar gölgelik alanlara sığınmaya çalıştı. Parklara akın eden vatandaşların kimileri banklarda oturmayı, kimi gölgeliklerde uyumayı tercih etti.

İnsanlar giysileriyle başlarını örterek güneşten korunmaya çalıştı. Sıcak hava nedeniyle su satışları arttı. Cadde üzerindeki termometre saat 15.00 itibariyle 40 dereceyi gösterdi.

(Serkan Şansever/İHA)

Çorum'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Çorum'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Çorum'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Çorum'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Çorum'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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