Çorum'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
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Çorum'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Çorum'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

26.08.2020 00:11 | Son Güncelleme: 26.08.2020 00:16

Çorum'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

G.K. (37), 16 yıllık birlikteliklerinin ardından bir süredir ayrı yaşadığı R.A. (51) ile görüşmek için Çöplü Mahallesi'ndeki çalıştığı pide fırınına gitti.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.A, yanında bulunan bulunan bıçakla G.K'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. G.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

R.A ise polis tarafından saldırıda kullanıldığı iddia edilen bıçakla olay yerinde gözaltına alındı.

Çorum'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Kaynak: AA

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