Çorum'da tarihi eser operasyonunda 1500 yıllık yüzük ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da tarihi eser operasyonunda 1500 yıllık yüzük ele geçirildi

Çorum'da tarihi eser operasyonunda 1500 yıllık yüzük ele geçirildi
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum Jandarma Komutanlığınca düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1500 yıllık olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait yüzük ele geçirildi.

ÇORUM (AA) - Çorum Jandarma Komutanlığınca düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1500 yıllık olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait yüzük ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sungurlu ilçesinde tarihi eser ticareti yaptığı tespit edilen zanlının evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 1500 yıllık olduğu değerlendirilen, üzerinde kabartmalı insan figürü bulunan Roma dönemine ait altın yüzük bulundu.

Operasyonda zanlı gözaltına alındı, yüzük ise incelenmek üzere Çorum Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

 İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

 Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title