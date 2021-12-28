Çorum'da tarihi eser operasyonunda 1500 yıllık yüzük ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum Jandarma Komutanlığınca düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1500 yıllık olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait yüzük ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sungurlu ilçesinde tarihi eser ticareti yaptığı tespit edilen zanlının evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 1500 yıllık olduğu değerlendirilen, üzerinde kabartmalı insan figürü bulunan Roma dönemine ait altın yüzük bulundu.

Operasyonda zanlı gözaltına alındı, yüzük ise incelenmek üzere Çorum Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet