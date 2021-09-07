Çorum'da tarihi eser operasyonu
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Çorum'da tarihi eser operasyonu

Çorum'da tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bağlı bir köye operasyon düzenleyen jandarma timleri tarihi eser niteliği taşıyan 37 adet obje ele geçirdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bağlı bir köye operasyon düzenleyen jandarma timleri tarihi eser niteliği taşıyan 37 adet obje ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu ilçesinde ikamet eden iki şahsın ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak amacıyla müşteri arayışında oldukları yönünde istihbarat alan jandarma timleri, yaptıkları araştırma sonucunda şüpheli şahıslara ait aracın Sungurlu'ya bağlı bir köy yakınlarında olduğunu tespit etti. Adli makamlardan alınan arama izni ile bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliler ve araçlarında yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan 37 adet obje ile ruhsatsız tabanca ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şahıs hakkında adli işlemler devam ederken ele geçirilen tarihi eserlerin hangi döneme ait olduğu konusunda inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ÇORUM

Çorum'da tarihi eser operasyonu
Çorum'da tarihi eser operasyonu
Çorum'da tarihi eser operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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