Çorum'da 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu

Çorum'da 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel

ÇORUM'da, 17 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

ÇORUM'da, 17 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Özellikle banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, maske takma zorunluluğuna uyulduğu ancak sosyal mesafe kuralının unutulduğu gözlemlendi. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma, bu sabah itibari ile sona erdi. Kapanmanın sonra ermesiyle Çorum'da bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Şehrin en işlek noktalarından Gazi ve İnönü caddelerinde banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe kuralları unutuldu. Ayrıca sokağa çıkan bazı vatandaşların, maske takma kuralına da uymadıkları da görüldü.

'YAŞASIN ÖZGÜRLÜK'Tam kapanmanın sona ermesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Zeynep Yağmur, "Yaşasın özgürlük, bugün kapanma bitti. Günlerdir içerideydik. 17 gündür hiçbir yere gitmedim. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Allah hepimizi daha iyi etsin" dedi.'BAZILARI KURALLARA UYMUYOR'

İnsanların kurallara uymamasından şikayet eden Alaattin Süt, "Tedbirlere bazı vatandaşlar uyuyor ama bazıları ise uymuyor. Bir kısım kafasına göre hareket ediyor. Kurallara uysaydık şimdi hastalığı sıfırlamıştık, vaka sayısı sıfıra düşerdi. Alınan tedbirlere uyarsak hastalığın da üstesinden gelebiliriz" diye konuştu.


Çorum'da 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Çorum'da 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Çorum'da 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Çorum'da 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Çorum'da 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Çorum'da 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Çorum'da 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Çorum'da 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Çorum'da 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

Kademeli normalleşme sonrasında 3 kurala dikkat edilecek: Denetim, kontrol ve hızlı aşılama
Kademeli normalleşme sonrasında 3 kurala dikkat edilecek: Denetim, kontrol ve hızlı aşılama
Kademeli normalleşme bugün başladı! İşte 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni korona tedbirleri
Kademeli normalleşme bugün başladı! İşte 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni korona tedbirleri
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Burak Sergen Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorum'da 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 15:59:01. #1.13#

title