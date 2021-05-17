Çorum'da tam kapanma sonrası dikkat çeken yoğunluk
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Çorum'da tam kapanma sonrası dikkat çeken yoğunluk

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN - Haberler | Güncel

- Çorum'da tam kapanma sonrası dikkat çeken yoğunluk Çorum'da tam kapanma sonrası cadde ve meydanlarda dikkat çeken yoğunluk oluştu.

- Çorum'da tam kapanma sonrası dikkat çeken yoğunluk

ÇORUM - Çorum'da tam kapanma sonrası cadde ve meydanlarda dikkat çeken yoğunluk oluştu.

Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla beraber 29 Nisan'dan itibaren tam kapanma sürecine geçilmişti. Bugünden itibaren kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlaması da hafta içi belirli saatlerde yeniden kaldırıldı.

Tam kapanma sonrasının ilk gününde Çorum'un Sungurlu ilçesinde ana caddelerde oluşan yoğunluk gözlerden kaçmadı. Havanın da ısınmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa akın etti. Vatandaşlar bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman metrelerce olan kuyrukta vatandaşların sosyal mesafe kurallarını ise dikkat etmediği gözlendi.

Öte yandan tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte ilçedeki esnaflarda kepenklerini açarak tekrar işbaşı yaptılar.

Çorum'da tam kapanma sonrası dikkat çeken yoğunluk
Çorum'da tam kapanma sonrası dikkat çeken yoğunluk
Çorum'da tam kapanma sonrası dikkat çeken yoğunluk
Çorum'da tam kapanma sonrası dikkat çeken yoğunluk
Çorum'da tam kapanma sonrası dikkat çeken yoğunluk
Çorum'da tam kapanma sonrası dikkat çeken yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

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