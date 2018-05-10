Çorum'da Sürücülere Leblebi İkramı

Çorum'da polis ve jandarma ekiplerince trafik kuralları konusunda bilgilendirilen sürücülere leblebi ikramında bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Trafik Haftası kapsamında sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak ve konuya ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla uygulama yaptı.

Karayolunda Samsun ve Ankara istikametlerinde oluşturulan uygulama noktalarındaki denetimlerde sürücüler, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırı, uykusuz araç kullanmamaları gibi konularda uyarıldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay ile Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin'in de katıldığı uygulamada sürücülere broşür veren ekipler, Çorum leblebisi de ikram etti.

Sürücüler ile araçlardaki yolcular, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Otomobil sürücüsü Mustafa Karaca, her zaman trafik kurallarına uymaya özen gösterdiğini belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Uygulama kapsamında durdurulan otobüs ve minibüslerdeki yolcular da polis ve jandarmaya teşekkür etti.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında kentte öğrencilerin bilgilendirilmesi amacıyla okullarda seminerler de düzenleniyor.