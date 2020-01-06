Çorum'da süneyle mücadele için 4 bin karadut fidanı dikilecek

06.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:44

Çorum'da hububat kalitesini artırmak amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen "Süneyle Biyolojik Mücadele" projesi kapsamında 200 köye 4 bin "ekşi kara" cinsi karadut fidanı hibe edildi.

Çorum İl Özel İdaresi, Çorum Belediyesi, Ziraat Odası ve Ticaret Borsasının finansal desteğiyle tedarik edilen 4 bin fidan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle 200 köyün muhtarına dağıtıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, karadutun süneyle biyolojik mücadelede kullanılan önemli bir araç olduğunu söyledi.

Kentteki hububat kalitesinin, karadut ağaçlarının yaygınlaşmasıyla artmasını planladıklarını belirten Çiftçi, karadutun ayrıca köy sakinleri için ilave gelir getirici bir tarımsal ürün olduğunu kaydetti.

Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da kentteki tarım paydaşlarının finansal desteğiyle "Süneyle Biyolojik Mücadele" projesini hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Köylere hibe ettiğimiz 'ekşi kara' cinsi karadut reçelinin kilogram fiyatı 200 liraya kadar çıkıyor. Bu fidanlar büyüdüğünde hem köylerimize yeni bir gelir kapısı açılacak, hem de süneyle doğal yollarla mücadele etmiş olacağız." dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Başkanı Naki Özkubat ise süneyle mücadele kapsamında keklik salımı, akça ağaç, iğde ağacı gibi yöntemler uygulandığını kaydederek, "Bu tür çalışmaları ilimizde 5 yıldır yürütmekteyiz. Benzer çalışmalar Eskişehir'de yapıldı ve 2,46 olan süne oranı, 0,46'ya düşürüldü. Bu büyük bir başarıdır. Ticaret Borsamıza gelen ürünlerin kalitesinde son yıllarda düşüş yaşandığını görmekteyiz. İnşallah bu tür çalışmalarla kalitemizi artıracağız." ifadelerini kullandı.

Törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA