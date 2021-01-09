Çorum'da suç örgütü üyelerine ceza yağdı

ÇORUM'da suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, çeşitli suç faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla 8'i tutuklu 13 sanık, 2 yıl 4 ay ile 58 yıl 10 arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Çorum'da organize silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında; ses ve görüntü kaydedici cihazlarla fiziki takipleri yapılan ve telefon görüşmeleri dinlenen bazı şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, örgüt faaliyetleri içinde nitelikli yağma, nitelikli tehdit, iş ve çalışma hürriyetini tahdit, soruşturmanın gizliliğini ihlal, iş yeri kurşunlama ve yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığın'ın talimatıyla 'Bolat grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında örgüt lideri S.B.'nin bulunduğu 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca, 16 ruhsatsız tüfek, bu silahlara ait yüzlerce fişek ve mermi, kurusıkı tabanca, 4 senet, 20 bin lira, 20 cep telefonu ile çok sayıda dijital materyal ile belge ele geçirildi. İşlemlerinin ardından sekv edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Soruşturma kapsamında 8'i tutuklu, 13 sanık hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, çeşitli suç faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasına çıkan sanıklar, suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, örgüt lideri S.B.'yi 'suç örgütü kurma ve yönetme' suçundan 58 yıl 10 ay hapse mahkum etti. Diğer sanıklar A.K. 50 yıl, O.Ş. 14 yıl 10 ay, N.Ö. 26 yıl 4 ay, H.Ş.Y. 18 yıl 10 ay, M.Ö. 8 yıl, H.K. 8 yıl 3 ay, V.C.K., E.H.S. ve S.Ö. 3'er yıl 2'şer ay, H.Ü. 2 yıl 10 ay, A.Ç. 2 yıl 6 ay ve K.S. de 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı