Su kuyusuna düşen kurt kurtarıldı
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Su kuyusuna düşen kurt kurtarıldı

Su kuyusuna düşen kurt kurtarıldı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da ormanlık alandaki su kuyusuna düşen kurt, Belediye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı.

Çorum'da ormanlık alandaki su kuyusuna düşen kurt, Belediye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı.

Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkisindeki ormanlık alanda yaklaşık 8 metre derinliğindeki su kuyusunda yırtıcı hayvan sesi duyan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Yaptıkları incelemede bir kurdun boş kuyuda mahsur kaldığını tespit eden ekipler, Çorum Belediyesine haber verdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Veteriner İşleri ile İtfaiye müdürlüklerine bağlı ekipler, bir saat süren çalışmayla kurdu mahsur kaldığı kuyudan çıkardı.

Veteriner hekim tarafından yapılan incelemede sağlık problemi olmadığı tespit edilen kurt, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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