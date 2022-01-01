Çorum'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Çorum'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Çorum'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da yol kenarındaki su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

ANKARA (AA) - Çorum'da yol kenarındaki su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.H'nin kullandığı 19 ACP 665 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Çimento Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki çelik bariyeri aşıp, boş su kanalına düştü.

.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

A.H'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Çorum'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

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AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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