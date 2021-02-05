Çorum'da STK'ler, Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara tepki gösterdi

Çorum'da 50'ye yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla kurulan İnsani Değerler Platformu üyeleri, Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara tepki göstermek amacıyla bir araya geldi.

Platformun Dönem Sözcüsü Ayhan Boyraz, Hürriyet Meydanı'nda toplanan grup adına gazetecilere yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesindeki olayların rektör atamasıyla alakalı olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Boyraz, "Terör örgütlerinin kaos alanına çevirmeye çalıştığı, devlet ve millet düşmanlarının yakılmaya çalışılan isyan ateşine odun taşıdığı Boğaziçi eylemleri bir an önce son bulmalıdır." dedi.

Türkiye'de bütün devlet üniversitelerinde rektör adaylarının aynı yöntemle belirlendiğini dile getiren Boyraz, bütün rektörlerin de görev yaptıkları konuma Cumhurbaşkanı atamasıyla geldiğine dikkati çekti.

Boyraz, aynı sürecin Boğaziçi Üniversitesinde de işlediğini ancak Melih Bulu'nun ismi ve geliş yöntemi üzerinden tartışma çıkarıldığını anlattı.

Tartışmayla 50 yıllık öğretim kurumunun, toplumun damarlarına kaos pompalayan bir mekanizmaya dönüştürülmeye çalışıldığını belirten Boyraz, şunları kaydetti:

"Ülkede sadra şifa politika üretemeyen kimi siyasetçiler, mal bulmuş mağribi gibi enfekte edilmiş bu alanlarda boy göstermektedir. Boğaziçi Üniversitesinde yaşanmakta olan budur. Rektör ataması bahane edilecek ve Türkiye'nin sinir uçlarına dokunulacaktır. 'Katil devlet', 'katil polis' sloganlarının, toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında sergilenen rezilliklerin, PKK, DHKP-C, FETÖ birlikteliğinin rektör atamasıyla ne alakası vardır? Hele hele Müslümanların kıblesi Kabe-i Muazzama görselini ayak altına sermenin rektör atamasıyla hiç mi hiç alakası yoktur. Bunun adı provokatörlüktür, İslam düşmanlığıdır, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktır. Hiç kimsenin aziz milletimizin dini değerlerine saldırmaya hakkı yoktur. Bu alçaklığı yapanlar bir an önce bedelini ödemelidir."

Açıklamaya, Belediye Başkan yardımcıları Turhan Candan ve Lemzi Çöplü de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan