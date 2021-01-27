Çorum'da sosyal yardım ile hem ihtiyaç sahibi aileler hem de yerel marketler desteklenecek

Çorum'da hayata geçirilen "Sosyal Destek Kartı Projesi" kapsamında yıllık 8 bin aileye dağıtılacak 10 milyon lira ile hem ihtiyaç sahibi aileler hem de yerel marketlerden alışveriş yapılmasıyla küçük esnafın desteklenmesi hedefleniyor.

Çorum'da hayata geçirilen "Sosyal Destek Kartı Projesi" kapsamında yıllık 8 bin aileye dağıtılacak 10 milyon lira ile hem ihtiyaç sahibi aileler hem de yerel marketlerden alışveriş yapılmasıyla küçük esnafın desteklenmesi hedefleniyor.

Çorum Belediyesi, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımda bulunmak üzere "Sosyal Destek Kartı Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Vakıfbank aracılığıyla kullanıcısının kimlik bilgilerinin tanımlı olduğu kart geliştirildi.

Yerel esnafı da desteklemek amacıyla Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası iş birliğiyle kent merkezinde Sosyal Destek Kartı'nın kullanılabileceği 50 yerel markette altyapı oluşturuldu.

Kart sahipleri, belediye yetkililerince belirlenen asgari 175 liralık Sosyal Destek Kartı ile yerel marketlerden temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen Sosyal Destek Kart Projesi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bunun Türkiye'de henüz 5-6 belediyede uygulanan bir sistem olduğunu söyledi.

Sosyal Destek Kartı sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere daha hızlı ulaşılacağını belirten Aşgın, "Bugüne kadar sosyal yardımlarımızı Gıda Bankası aracılığıyla yapıyorduk. Buradan yararlanan yaklaşık 8 bin aileye yıllık toplam 10 milyon lira bütçeye sahip Sosyal Destek Kartı dağıtacağız. Vatandaşlar, belirlediğimiz ve sayısını artıracağımız 50 yerel marketten kozmetik, tütün ve alkol ürünleri haricinde temel ihtiyaçlarını satın alabilecekler." dedi.

Kartın yürürlüğe girmesiyle Gıda Bankasını da kapatacaklarını dile getiren Aşgın, "Gıda Bankasının kirası, personel gideri, faturaları derken birçok işletme gideri vardı. İşletme giderinden yapacağımız tasarrufu yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kullanacağız." diye konuştu.

Çorum'da küçük esnafı da korumayı arzuladıklarını vurgulayan Aşgın, "Vatandaşlarımız Sosyal Destek Kartı ile yalnızca yerel marketlerden alışveriş yapabilecek, ulusal ya da zincir marketlerde kullanamayacaklar. Gıdadan temizlik malzemesine, kırtasiye ürünlerine kadar Gıda Bankası'ndan çok daha geniş yelpazedeki ürünleri alabilecekler. Sosyal belediyecilik anlamında bir dönüm noktasında olduğumuzu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal da Sosyal Destek Kartı sahiplerine indirimli satış yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan