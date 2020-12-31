Çorum'da son bir ayda Kovid-19 vaka sayısı yüzde 85 azaldı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının, kasım ayına göre yüzde 85 civarında azaldığını bildirdi.

Çiftçi, yılbaşı dolayısıyla Samsun-Ankara kara yolunda yılbaşı tedbirleri kapsamında, şehirlerarası yolculuk yapan araçlarda denetim gerçekleştirdi.

Durdurulan sürücülere çikolata ikram eden Çiftçi, sürücü ve yolcuları maske ve emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyardı.

Çiftçi, gazetecilere, salgınla mücadele kapsamında denetimlerin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Çorum'da vaka sayılarındaki azalışa dikkati çeken Çiftçi, "İlimizde eylül ve ekim ayına göre kasım ayında vakalarda 2,5 kat artış olduğunu söylemiştim. Bugün itibarıyla hamdolsun ki yüzde 80-85 dolayında vakalarda düşüş var. Bu, hem yatan hasta, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hem de izolasyona aldığımız kişi sayısında rahatlamaya neden oldu." dedi.

Kent merkezinden ilçelere hasta sevkinin de sona erdiğini belirten Çiftçi, "Merkezdeki yoğunluktan dolayı ilçe hastanelerine yaptığımız hasta sevkiyatı da bugün itibarıyla sona erdi. Vakaların düşüşüyle beraber şu anda daha iyi durumdayız. İnşallah 2021 yılında daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Kentte yılbaşı nedeniyle yoğun denetim yapılacağını vurgulayan Çiftçi, "Denetimlerin gayesi, vatandaşımızın sağlığını korumak. Vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla vaka sayılarının daha da düşeceğini umut ediyorum. Lütfen alınan kararlara uyalım. Önceki haftalarda uyum gayet iyi. Kendi sağlığını, toplum sağlığını düşünmeyenler oluyor. Onlara da cezai müeyyide uyguluyoruz. Amacımız insanları cezalandırmak değil, kurallara uyulmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, 2020 yılının salgınla mücadeleyle geçtiğini, aşıyla birlikte 2021'in daha iyi bir yıl olmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Denetime Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan