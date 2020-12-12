Çorum'da sokaklar boş kaldı
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Çorum'da sokaklar boş kaldı

12.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:41
Çorum'da sokaklar boş kaldı

ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çorum, sessizliğe büründü. Sokakların boş kaldığı kentte, belediye ekipleri temizlik yaparken, polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında araçları denetledi. Sürücüler ile yolcuların izin belgelerinin kontrol edildiği denetimde, maskesiz olanlar uyarıldı. VEFA Destek Grubu ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalıştı.Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlenirken, muaf olanlar dışında dışarıda kimsenin olmadığı gözlendi. Sokakta görev yapan gazeteciler de, Hürriyet Meydanı Saat Kulesi yanındaki havuzlu parktaki güvercinleri yem vererek besledi.


Çorum'da sokaklar boş kaldı
Çorum'da sokaklar boş kaldı
Çorum'da sokaklar boş kaldı
Çorum'da sokaklar boş kaldı
Çorum'da sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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