Çorum'da sokak ortasında başından vuruldu
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Çorum'da sokak ortasında başından vuruldu

ÇORUM'da, Fatih E. (21) yol ortasında karşılaşıp tartıştığı Kazım B. (17) tarafından başından tabanca ile vuruldu.

Çorum'da sokak ortasında başından vuruldu
14.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:58

ÇORUM'da, Fatih E. (21) yol ortasında karşılaşıp tartıştığı Kazım B. (17) tarafından başından tabanca ile vuruldu. Fatih E.'nin yaralandığı olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Fatih E., bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada karşılaştığı Kazım B. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kazım B., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Fatih E.'ye ateş etti. Fatih E., başına isabet eden kurşunla yaralanırken, Kazım B. motosiketiyle kaçtı.  İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatih E., ambulansla götürüldüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kaçan Kazım B.?yi yakalamak için çalışma başlattı. 

Kazım B.'nin Fatih E.'yi vurduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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