Çorum'da sokak hayvanları unutulmadı
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Çorum'da sokak hayvanları unutulmadı

05.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:30

Çorum'da sokak hayvanları unutulmadı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; "Kentimizde açta açıkta hiçbir canlı kalmayacak" Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sokak hayvanları unutulmadı.

Çorum'da sokak hayvanları unutulmadı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın;

"Kentimizde açta açıkta hiçbir canlı kalmayacak"

ÇORUM - Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sokak hayvanları unutulmadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte harekete geçen Çorum Belediyesi, sokak hayvanları için daha önceden belirlenen alanlara mama ve su bıraktı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Hürriyet meydanında kuşları yemleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dün akşamdan itibaren ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladığını hatırlatan Başkan Aşgın, "Geçmişte sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde sokak hayvanlarını nasıl ellerimizle beslemiş isek, şehrimiz gibi onlarda bize emanet demiş ise bugünde aynı duygularla sokak hayvanlarımız besliyoruz. Açta açıkta hiçbir canlı kalmayacak. Bütün uğraşımız gayretimiz, bunun için" dedi.

Korana virüsle mücadele de vatandaşlara büyük görev düştüğünü dile getiren Başkan Aşgın, "Tüm dünya acı bir sınav veriyor. Yakınlarımızı kaybediyoruz, hemşehrilerimizi kaybediyoruz. Gerçekten üzülüyoruz. Bu anlamda devletimiz üzerine düşeni yapıyor. Belediyelerimiz üzerine düşeni yapıyor. Ama en çok görev halkımıza düşüyor. Çünkü evlere kadar girmemiz mümkün değil. Misafirlikler engellensin diyor devletimiz, bunu engelleyecek olan vatandaşlarımız. Maske, mesafe, hijyen deniyor bunu yapacak olan yine vatandaşlarımız. Bu anlamda vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor.

Allahın izniyle bunun üstesinden geleceğiz. Dünya tarihi buna benzer bir çok sınavdan başarıyla geçti. Allahın izniyle yine geçeceğiz. İnşallah kısa sürede atlatacağız. Ancak bu günlerde birbirimize sarılmamış, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik ruhuyla hareket etmemiz. ve samimi bir gayretin içerisinde olmamız çok önemli. Herkes görevini yaparsa, üzerine düşeni yaparsa sıkıntının büyümeyeceğini iade etmiş olalım" dedi.

Çorum'da sokak hayvanları unutulmadı
Çorum'da sokak hayvanları unutulmadı
Çorum'da sokak hayvanları unutulmadı
Çorum'da sokak hayvanları unutulmadı
Çorum'da sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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