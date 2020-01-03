Çorum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne-oğul, öldü
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Çorum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne-oğul, öldü

ÇORUM'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Güleser Gökgöz (77) ile oğlu Murat Gökgöz (46), hayatını kaybetti.

03.01.2020 21:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:13
Çorum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne-oğul, öldü

ÇORUM'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Güleser Gökgöz (77) ile oğlu Murat Gökgöz (46), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Mahallesi Zafer 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Güleser Gökgöz ile oğlu Murat Gökgöz'den alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler, ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Güleser Gökgöz ve oğlu Murat Gökgöz'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Anne ve oğulun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
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