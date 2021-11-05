Çorum'da sis etkili oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'da etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Beyaz örtüyle kaplanan kentte sürücüler araç kullanırken zor anlar yaşadı.

Yoğun sis trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunda sürücüler araç kullanmakta güçlük yaşadı.

Kent merkezi ile ilçelerde trafik kazalarına neden olan sisin birkaç gün daha etkili olacağı bildirildi.