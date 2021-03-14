Çorum'da silahlı saldırı anı kamerada

Çorum'da silahlı saldırı anı kameradaÇORUM'da kimliği belirsiz bir kişi, iş yeri önünde bekleyen B.O.?yu tabanca ile ayağından vurdu.

Çorum'da silahlı saldırı anı kamerada

ÇORUM'da kimliği belirsiz bir kişi, iş yeri önünde bekleyen B.O.?yu tabanca ile ayağından vurdu. Olay anı başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kubbeli Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin önünde bekleyen B.O., yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. B.O., yaralanırken, saldırgan yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı