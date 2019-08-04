Çorum'da silahlı saldırı: 5 yaralı

Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 5 genç yaralandı.

İddiaya göre, B.A. (18), Ö.S. (17), M.B. (18), İ.K. (17) ve B.Y. (16), Çöplü Mahallesi'ndeki Namazgah Parkı'nda husumetli oldukları S.T'nin (17) silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. B.A'nın durumunun ağır olduğu ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği öğrenildi.

Saldırıda kullandığı silahı bir arsaya atarak kaçtığı iddia edilen S.T'nin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA