Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emre Tercan ve arkadaşı B.M, husumetli oldukları C.Ç. ile arkadaşları K.D. ve S.G'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.

İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tercan, C.Ç'yi, S.G. de Tercan'ı silahla yaraladı. Olayda iş yerinde müşteri olarak bulunan bir kişi de seken kurşunla yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tercan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavganın ardından olay yerinden kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan