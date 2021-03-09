Çorum'da silahla ateş açılan iş yerinde hasar oluştu
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Çorum'da silahla ateş açılan iş yerinde hasar oluştu

09.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:22
Çorum'da silahla ateş açılan iş yerinde hasar oluştu

Çorum'da silahla ateş edilen iş yerinde hasar meydana geldi.

Çorum'da silahla ateş edilen iş yerinde hasar meydana geldi.

Mavral Sokak'ta, Çorum Adalet Sarayı'na yaklaşık 200 metre mesafedeki bir iş yerinin vitrinine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Tabancadan ateşlenen mermilerin iş yeri ile yanındaki boş dükkanın camına isabet ettiği belirlendi.

Ekipler, kaçan zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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