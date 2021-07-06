Çorum'da silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı

Çorum'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Çorum'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen zanlı, teknik ve fiziki takibe alındı.

Jandarma ekipleri, bir süre izledikleri şüpheliyi, içinde bulunduğu aracı durdurarak gözaltına aldı.

Araçta ve zanlıya ait evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca, çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan