Çorum'da silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı

Çorum'da silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Çorum'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen zanlı, teknik ve fiziki takibe alındı.

Jandarma ekipleri, bir süre izledikleri şüpheliyi, içinde bulunduğu aracı durdurarak gözaltına aldı.

Araçta ve zanlıya ait evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca, çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Kartal Tibet Burak Özçivit
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorum'da silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 18:25:40. #1.16#

title