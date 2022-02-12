ÇORUM'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 7 GÖZALTI

ÇORUM'da silah kaçakçılığına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibinde olduğu silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerine baskın yaptı. Ekiplerce yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 tüfek, 117 tabanca fişeği, 54 tüfek kartuşu, 4 bıçak ile bazı dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.