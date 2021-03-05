Son dakika... Silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
05.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:21
Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Çorum'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Yasa dışı yollarla temin edilen tabancaların bir otomobille Çorum'a getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde aracı durdu.
Otomobilde, stepneye gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca ile 6 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan