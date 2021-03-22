Şiddetli yağış etkili oldu

Çorum'da etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Çorum'da etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Günün erken saatlerinde hafif sağanak şeklinde başlayan yağış, öğleden sonra şiddetini artırdı.

Akşam saatlerinde kısa süreli dolunun da etkili olduğu kentte yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Bir anda şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşması nedeniyle trafik aksadı.

Çorum Belediyesine bağlı ekipler, su baskını yaşanan yerlere müdahale etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan