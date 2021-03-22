Şiddetli yağış etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şiddetli yağış etkili oldu

22.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:58

Çorum'da etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Çorum'da etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Günün erken saatlerinde hafif sağanak şeklinde başlayan yağış, öğleden sonra şiddetini artırdı.

Akşam saatlerinde kısa süreli dolunun da etkili olduğu kentte yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Bir anda şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşması nedeniyle trafik aksadı.

Çorum Belediyesine bağlı ekipler, su baskını yaşanan yerlere müdahale etti.

Şiddetli yağış etkili oldu
Şiddetli yağış etkili oldu
Şiddetli yağış etkili oldu
Şiddetli yağış etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şiddetli yağış etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 19:22:17. #1.14#
title