Çorum'da şiddetli rüzgar, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
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Çorum'da şiddetli rüzgar, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Çorum'da şiddetli rüzgar, sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Çorum'da şiddetli rüzgar, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
11.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:47

Çorum'da şiddetli rüzgar, sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan, yaklaşık iki saat süren sağanak ve dolu nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklar ile alt geçitlerdeki su birikintileri yüzünden sürücüler ve yayalar güçlük çekti, arızalanan araçlar yolda kaldı.

Doludan araçlarını korumak isteyenler, kapalı pazar yerleri ve otoparklar ile akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Birçok kişi, araçlarının üzerine battaniye, bez, karton ve minder örttü.

Çorum-Samsun kara yolunun Konaklı mevkisinde trafikte zaman zaman aksama yaşandı.

Çorum Belediyesi İtfaiye, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, su baskını olan bölgelerde tahliye çalışması, ev ve iş yeri sahipleri de temizlik yapıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Afet ve Koordinasyon Merkezinde (AKOM) belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle toplantı yaptı. Kent merkezindeki kameralardan yağış durumunu ve olumsuzlukları canlı takip eden Aşgın, ziyaretler gerçekleştirerek ekiplerin çalışmalarını denetledi.

Aşgın, ev ve iş yerlerini su basan, araçlarının üzerine ağaç devrilen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Çorum ve çevresinde sağanak ve dolu yağışının gece boyunca devam edeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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