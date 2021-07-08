Çorum'da seyir halindeyken alev alan tekstil ve kozmetik malzemesi yüklü tır yandı
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Çorum'da seyir halindeyken alev alan tekstil ve kozmetik malzemesi yüklü tır yandı

Çorum'da seyir halindeyken alev alan tekstil ve kozmetik malzemesi yüklü tır yandı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'un Osmancık ilçesinde tekstil ve kozmetik malzemesi yüklü tırda seyir halindeyken çıkan yangın hasara yol açtı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde tekstil ve kozmetik malzemesi yüklü tırda seyir halindeyken çıkan yangın hasara yol açtı.

Gürcistan'a tekstil ve kozmetik ürünleri götüren Ferhat Fırat idaresindeki tırın lastikleri, Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Kumbel köyü yakınlarında D-100 kara yolunda alev aldı.

Aracı durduran sürücünün ihbarı üzerine gelen Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, tırın kasası ile içinde bulunan tekstil ve kozmetik ürünleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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