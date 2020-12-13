Çorum'da sessizlik hakim
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Çorum'da sessizlik hakim

13.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:07
Çorum'da sessizlik hakim

Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa kısıtlaması nedeniyle şehirdeki sessizlik devam ediyor.

Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa kısıtlaması nedeniyle şehirdeki sessizlik devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çorum'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı Cuma gününden itibaren kısıtlamadan muaf olan ve çalışanlar dışında Çorumlular evlerinde kalmaya devam etti.

Kent merkezinde daha önce kalabalık olan Gazi ve İnönü caddeleri ıssız kalırken, ana arterlerde sadece kuşlar ve sokak hayvanları bulunuyor. Emniyet güçleri kısıtlamayı denetlemek üzere mesai yaparken, yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyelerle ihlallerin önüne geçiliyor. - ÇORUM

Çorum'da sessizlik hakim
Çorum'da sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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