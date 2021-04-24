Çorum'da servis şoförlerine trafik eğitimi
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Çorum'da servis şoförlerine trafik eğitimi

Çorum'da servis şoförlerine trafik eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da 'İyi dersler şoför amca' projesi kapsamında öğrenci taşıyan servis şoförlerine eğitim verildi.

Çorum'da 'İyi dersler şoför amca' projesi kapsamında öğrenci taşıyan servis şoförlerine eğitim verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer ortakların iş birliği ile hayata geçen "İyi dersler şoför amca" projesi ile taşımalı eğitim sisteminde görevli servis şoförlerinin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünden proje sorumlularınca trafik güvenliği, ilk yardım eğitimi ve iletişim becerileri hakkında bilgiler verildi. Eğitimlerini tamamlayan 20 sürücüye sertifika verildi.

Ayrıca proje kapsamında il genelinde ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik eğitimler ve afiş yarışması ile sürücülere yönelik düzenlenen fotoğraf yarışması da devam ediyor. - ÇORUM

Çorum'da servis şoförlerine trafik eğitimi
Çorum'da servis şoförlerine trafik eğitimi
Çorum'da servis şoförlerine trafik eğitimi
Çorum'da servis şoförlerine trafik eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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