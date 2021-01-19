Çorum'da sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler yürüyüş yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Çorum'da sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler yürüyüş yaptı

19.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:05
Çorum'da sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler yürüyüş yaptı

Çorum'da, bir fabrikada sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, yaklaşık 15 kilometrelik yürüyüş başlattı.

Çorum'da, bir fabrikada sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, yaklaşık 15 kilometrelik yürüyüş başlattı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu öncülüğünde Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan işçiler, "Açlıktan ölmeyiz, yolumuzdan dönmeyiz", "Ölüm olsa sonumuz, Ankara'dır yolumuz" şeklinde sloganlar attı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, işçilerin 43 gündür eylem yaptığını söyledi.

İşçilerin sendika üyesi olarak iş yerlerine dönmelerini sağlamak için eylemlerini sürdüreceklerini belirten Serdaroğlu, "Buradan fabrikaya kadar yürüyüp hakkımızı savunacağız. Daha sonra işçi kardeşlerimizle Ankara'ya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gideceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından 100 civarında işçi, Çerkezoğlu'nun da katılımıyla Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaya doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Yaşar Güler Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Demet Şener Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Ozan Tufan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Kongre Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler yürüyüş yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 10:08:31. #1.15#
title