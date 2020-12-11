Sendikaya üye oldukları için işten çıkartıldıklarını iddia eden işçiler eylem yaptı

Çorum'da bir fabrikada, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işveren tarafından işten çıkartıldıklarını iddia eden işçiler, fabrika önünde eylem başlattı.

Çorum'da bir fabrikada, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işveren tarafından işten çıkartıldıklarını iddia eden işçiler, fabrika önünde eylem başlattı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde kimya ve metal sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede 28 işçinin işverence iş akdine son verildi.

Mesai arkadaşlarının işten çıkartılmasına tepki gösteren 60 işçi de iş bırakarak eyleme katıldı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nın destek verdiği eylemde işçiler sloganlar attı.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 aydır fabrikada örgütlenme çalışması yürüttüklerini, 30 Kasım'da çoğunluk sayısına eriştiklerini, 4 Aralık'ta da çoğunluk belgesini aldıklarını söyledi.

Ardından işçilere Sosyal Güvenlik Kurumundan fesih bildirimleri geldiğini anlatan Ilgan, "Pazartesi günü toplam 28 arkadaşımızın işine son verildi. Gece vardiyasında, tezgahında çalışmakta olan arkadaşlarımızın çıkışı verildi. Biz de buna istinaden burada direniş başlattık." dedi.

Eylemi sürdürmeye kararlı olduklarını belirten Ilgan, "Arkadaşlarımızın morali yerinde. Anayasa'nın 51. maddesinin bize sağladığı sendikalı olma hakkımızı kullanmak istiyoruz. Burada iş durdurma yok, bir yere zarar verme yok, küfür ya da fiziki müdahale yok. Sadece demokratik hakkımızı kullanıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Ekmekçi, Başkan Yardımcısı Bahri Ekmekçi ve firma avukatı Sinan Kolcu, gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantının ardından firmadan yapılan yazılı açıklamada, "28 işçinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan işçi çıkartma kısıtlaması kararını suistimal ederek, tesisin verimliliğini düşürdüğü" gerekçesiyle işten çıkartıldığı belirtildi.

Ardından 60 işçinin gece vardiyasında iş bırakarak fabrikayı zarara uğrattığının ileri sürüldüğü açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan kanun dışı iş bırakma eylemine ve firmamızın uğradığı maddi zararlara rağmen ilgili mesai arkadaşlarımıza işlerinin başına dönmeleri için çağrı yapılmış, çağrıya rağmen belirtilen grup fiilen işe dönmemiştir. İkinci gün sonunda işe dönmemeleri üzerine işlem yapılmıştır. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın sendikal faaliyette bulunmaları nedeniyle işten uzaklaştırıldıkları iddiası da gerçek dışıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan