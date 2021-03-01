Çorum'da semaverden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu
01.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:22
Çorum'un Osmancık ilçesinde bir apartmanın teras katında semaverden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın maddi hasar oluşturdu.
Çorum'un Osmancık ilçesinde bir apartmanın teras katında semaverden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın maddi hasar oluşturdu.
Ulucami Mahallesi Sebahattin Öremiş Caddesi'ndeki binanın teras katında çay demlemek için yakılan semaverden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede terası sarması üzerine itfaiyeye haber verildi.
İhbar üzerine binaya gelen Osmancık Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı