Çorum'da Şeker Mitingi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14 şeker fabrikasının satışını protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla "Şeker Vatandır Vatan Satılamaz" sloganıyla düzenlenen şeker mitingi Saat Kulesi meydanında gerçekleştirildi.

CHP kurmaylarının tam kadro katıldığı mitinge İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi siyasi partiler de destek verdi. Siyasi bir pankart veya flamanın açılmadığı mitingde sadece Türk bayrakları yer aldı. Mitingde Çorum halkına hitap eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Şeker Fabrikaları'nın satışına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Çorum dünyanın her tarafında bilinir. Buradaki şeker fabrikasına sahip çıkarken aslında sadece şekere değil, Çorum'a ve Türkiye'ye sahip çıkıyoruz. Şeker vatandır, vatan satılmaz diyoruz. Çorum'un bir özelliği daha var. Kurtuluş savaşında en çok şehit veren illerden birisidir. Bu ülkenin bağımsızlığı için çaba harcayan, alın teri döken şehitlerimizi ve gazilere Afrin'den tutun PKK ile mücadele eden Allah'tan rahmet gazilere acil şifalar diliyoruz" dedi.

Bu miting bir parti mitingi olmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Bu miting bir Cumhuriyet mitingidir. Vatan mitingidir. Şeker mitingidir. İşçi mitingidir. Tarım mitingidir. Alın teri mitingidir. Her partiden insanın siyasi görüşü ne olursa olsun alın terine değer verdiğine inanıyorum. Her partiden insanın şekere önem verdiğine inanıyorum. Her partiden insanın ellerine huzur içerisinde dönsünler diye düşünüyorum. Bu miting vatan sevgisi mitingidir. Şekere alın terine fabrikaya sahip çıkma mitingidir. O yüzden şeker vatandır, vatan satılmaz" dedi.

Tarımda planlı tek ürünün şeker pancarı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Karadeniz kıyı ve dağları, Akdeniz kıyıları hariç tüm bölgelerde pancar yetiştiriyoruz. Bütün topraklarımızda pancar yetişebilir. Sadece şeker midir, pancar mıdır? Şeker pancarı demek niteliksiz iş gücüne istihdam demektir. Posası hayvancılıkta önemli bir gıda maddesi. Onu da yok ediyoruz. Hayvancılık alanında Türkiye 25-20 yıl önce Ortadoğu'yu besliyordu. Şimdi besmelesiz et ithal ediyoruz, hayvan ithal ediyoruz. Yem fiyatlarını bilen var mı? Yüzde 40-50 arttı. Yem fiyatı ucuz oldu da vatandaş pahalı mı et satıyor? Fabrikalarda kapatılırsa dışarıya bağımlı hale geleceğiz. 1 kilo süte 1 kilo yem alıyorlar. Eti de, hayvancılığa da bitirdiniz. Şeker elinizde kaldı, şekeri de bitireceksiniz. Aynı dönem ormanın verdiği oksijenden şeker pancarı daha çok oksijen veriyor. Bu kadar bereketli şeker pancarı.

Şeker fabrikaları stratejiktir. Van'ın Erçiş ilçesinde tek fabrika var. Bütün kasaba oraya bakıyor. Orada işçiler çalışıyor. Esnaf, çiftçi herkes kazanıyor. Sattıktan sonra kapatacağız diyorlar. Karadeniz fındığı nasıl stratejikse şeker de bu ülkenin stratejik ürünüdür. Şekeri bitirmişler. Onun yerine bal kullanıyormuş. Buğday unu yerine badem unu kullanıyorlar. Bir badem sütü eksikmiş, şeker fabrikalarının satışını durdurdum de, gelip tebrik edeceğim. Birilerine ders vermemiz lazım. Bayrak sadece üzerimizdeki ay yıldız mıdır? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Burada her partiden arkadaşımız var. Hepsine de saygı duyuyorum. Vatandaş kazanıyorsa, üretiyorsa, ihracat yapıyorsa eyvallah. Türkiye üretmesin, yabancılara muhtaç olsun, ekonomik gücünü yabancı tek ellere versin diyenlerin yanında değilim. Benim için vatandaş, vatan ve bayrak önemlidir. Vatanı vatan yapan Çorum'da şeker fabrikasında çalışıp, fabrikasına çalışanlardır. Manisa'nın üzümüdür. Bu vatanda üreteceğiz. Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen kuracağız. Asıl amacımız budur. Bu fabrikalar zarar ediyor, zarar ettiği için satıyoruz diyorlar. Vallahi billahi bu fabrikalar zarar etmiyor" ifadelerini kullandı. - ÇORUM