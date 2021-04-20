Çorum'da "Şehitler Haftası'nda radara takılan şehit eşinin cezasını trafik polisleri ödedi
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Çorum'da "Şehitler Haftası'nda radara takılan şehit eşinin cezasını trafik polisleri ödedi

Çorum'da 'Şehitler Haftası'nda radara takılan şehit eşinin cezasını trafik polisleri ödedi
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da Şehitler Haftası'nda, aracıyla yasal hız sınırının üzerinde seyrederken radara yakalanan şehit eşinin 314 lira tutarındaki ceza makbuzunu, trafik polisleri ödedi.

Çorum'da Şehitler Haftası'nda, aracıyla yasal hız sınırının üzerinde seyrederken radara yakalanan şehit eşinin 314 lira tutarındaki ceza makbuzunu, trafik polisleri ödedi.

Kent merkezinde 18 Nisan'da yapılan denetimde, yasal hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda bir aracın 57 kilometre hızla seyrettiğinin tespit edilmesi üzerine radar sistemince araç plakasına 314 lira para cezası uygulandı.

Daha sonra sürücünün şehit eşi olduğunu tespit eden Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Şehitler Haftası" nedeniyle jest yaparak cezayı kendi aralarında para toplayarak ödedi.

Trafik Tescil Şube Müdürü Bünyamin Demir, trafik polisleriyle cezai işlem uygulanan şehit eşi ve ailesini evinde ziyaret ederek cezanın tahsilat makbuzunu teslim etti.

Demir ve beraberindeki trafik polisleri, Şehitler Haftası nedeniyle ziyaret ettikleri aileye üzerinde Türk bayrağı olan, "Çorum Emniyet Müdürlüğü" yazılı pasta da götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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