Çorum'da şehit emanetleri sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorum'da şehit emanetleri sergisi açıldı

Çorum'da şehit emanetleri sergisi açıldı Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Şehit Emanetleri Sergisi" açıldı.

Çorum'da şehit emanetleri sergisi açıldı
15.07.2020 20:26 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:30

Çorum'da şehit emanetleri sergisi açıldı

ÇORUM - Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Şehit Emanetleri Sergisi" açıldı.

Çorum Şehit Aileleri Derneğinin de katkılarıyla 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde açılan sergide, 15 Temmuz şehitlerinin yanı sıra terörle mücadelede vatan için canlarını feda eden şehitlerin emanetleri de sergileniyor. Sergide sergilenen eşyalar arasında şehitlerin üniformalarından, şehit olduklarında üzerilerinden çıkan eşyalar ve ailelerine gönderdikleri mektuplar yer alıyor.

Sergi açılışında konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz'un önemli bir tarih olduğunu belirterek, "Malazgirt Zaferi, İstanbul'un Fethi, Çanakkale Destanı, 19 Mayıs 1919, 30 Ağustos nasıl bizim için özelse 15 Temmuz'da Türk milleti için çok önemli bir tarih. Bu milletin yeniden dirilişinin, yeniden gaza ruhunun yine tüm dünyaya gösterildiği bir tarihtir. 15 Temmuz'da bayrak olduk inmedik, ezan olduk dinmedik, şehit olduk ölmedik" dedi.

Şehitler Müzesi'ni Çorum'a kazandıranlara teşekkür eden Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz ise, "Burası "evladım anasız, babasız olur ama vatansız olamaz" diyen bir ecdadın aynı duygu ve düşüncelerle şehadete koşan torunlarının sembolüdür. Burası Çanakkale'de cepheye giderken geri dönmeyi düşünmeyen 15'lilerin, 15 Temmuz'da meydana çıkarken dönmeyi düşünmeyenlerin, operasyonlara giderken dönmeyi düşünmeyen torunlarının sembolüdür. Kısaca burası tarihi boyunca bütün ihanetlerle karşı karşıya gelmiş bir milletin dik duruşunun sembolü halindedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, 15 Temmuz'da milletin yeniden bir kurtuluş destanı yazdığını belirterek, 15 Temmuz'un ezan seslerinin silah seslerine, tank seslerine galip geldiği gün olduğunu ifade etti.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da bu günlerin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi: "O gece Çorum her rengiyle bir olarak tek yumruk halinde bayrak, ezan, toprak için mücadele etti. Biz de buna şahitlik ettik. 251 şehidimize Allah rahmet eylesin. Onlara çok şey borçluyuz. Bu ülke üzerinde oyun oynanmaya devam edecek. Tarihte de böyle olmuş ama milletimiz hiçbirine pabuç bırakmadı, bırakmayacakta" diye konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi de, huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçlu olduğumuzun altını çizerek, "Şehitlerimiz yüzlerce yıldır bu aziz vatanda huzur, güvenlik içinde yaşamamızı borçlu olduğumuz kutsal insanlardır. Şehitler, kutsal bildiği değerler uğruna canından, malından geçen serdengeçtilerdir. Bu yüzden cennetle müjdelenmişlerdir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Garnizon Komutanı Çetin Öcal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, şehit aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı Magazin
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 3. Sayfa
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere 'destek' nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı Dünya
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar Yaşam
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi Magazin
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Fatih Sultan Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Çağla Şıkel Aybüke Pusat Selçuk Yöntem
Spor Tamer Tuna Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Daha Fazla Asker Beşiktaş Survivor Ayasofya
Şu an buradasınız: Çorum'da şehit emanetleri sergisi açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 20:30:48. #1.14#
title