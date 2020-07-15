Çorum'da şehit emanetleri sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorum'da şehit emanetleri sergisi açıldı

Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Şehit Emanetleri Sergisi" açıldı.

Çorum'da şehit emanetleri sergisi açıldı
15.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:35

Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Şehit Emanetleri Sergisi" açıldı.

Çorum Şehit Aileleri Derneği'nin de katkılarıyla 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde açılan sergide, 15 Temmuz şehitlerinin yanı sıra terörle mücadelede vatan için canlarını feda eden şehitlerin emanetleri de sergileniyor. Sergide sergilenen eşyalar arasında şehitlerin üniformalarından, şehit olduklarında üzerlerinden çıkan eşyalar ve ailelerine gönderdikleri mektuplar yer alıyor.

Sergi açılışında konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz'un önemli bir tarih olduğunu belirterek, "Malazgirt Zaferi, İstanbul'un Fethi, Çanakkale Destanı, 19 Mayıs 1919, 30 Ağustos nasıl bizim için özelse 15 Temmuz'da Türk milleti için çok önemli bir tarih. Bu milletin yeniden dirilişinin, yeniden gaza ruhunun yine tüm dünyaya gösterildiği bir tarihtir. 15 Temmuz'da bayrak olduk inmedik, ezan olduk dinmedik, şehit olduk ölmedik" dedi.

Şehitler Müzesi'ni Çorum'a kazandıranlara teşekkür eden Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz ise, "Burası 'evladım anasız, babasız olur ama vatansız olamaz' diyen bir ecdadın aynı duygu ve düşüncelerle şehadete koşan torunlarının sembolüdür. Burası Çanakkale'de cepheye giderken geri dönmeyi düşünmeyen 15'lilerin, 15 Temmuz'da meydana çıkarken dönmeyi düşünmeyenlerin, operasyonlara giderken dönmeyi düşünmeyen torunlarının sembolüdür. Kısaca burası tarihi boyunca bütün ihanetlerle karşı karşıya gelmiş bir milletin dik duruşunun sembolü halindedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, 15 Temmuz'da milletin yeniden bir kurtuluş destanı yazdığını belirterek, 15 Temmuz'un ezan seslerinin silah seslerine, tank seslerine galip geldiği gün olduğunu ifade etti.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da bu günlerin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"O gece Çorum her rengiyle bir olarak tek yumruk halinde bayrak, ezan, toprak için mücadele etti. Biz de buna şahitlik ettik. 251 şehidimize Allah rahmet eylesin. Onlara çok şey borçluyuz. Bu ülke üzerinde oyun oynanmaya devam edecek. Tarihte de böyle olmuş ama milletimiz hiçbirine pabuç bırakmadı, bırakmayacakta" diye konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi de, huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçlu olduğumuzun altını çizerek, "Şehitlerimiz yüzlerce yıldır bu aziz vatanda huzur, güvenlik içinde yaşamamızı borçlu olduğumuz kutsal insanlardır. Şehitler, kutsal bildiği değerler uğruna canından, malından geçen serdengeçtilerdir. Bu yüzden cennetle müjdelenmişlerdir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Garnizon Komutanı Çetin Öcal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, şehit aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı Magazin
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı Güncel
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar Yaşam
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 3. Sayfa
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı Güncel
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor
Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Engin Özkoç Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Davran Serdar Ortaç Tuvana Türkay
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Asker Survivor Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Çorum'da şehit emanetleri sergisi açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 19:11:31. #1.15#
title