Çorum'da sazın içine gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan iki zanlı tutuklandı
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Çorum'da sazın içine gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan iki zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da sazın içine gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan iki zanlı tutuklandı

Çorum'da sazın içine gizledikleri uyuşturucu ile yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

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Çorum'da sazın içine gizledikleri uyuşturucu ile yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan Çorum'a uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde iki zanlının içinde bulunduğu aracı durdu.

Zanlıların üzerinde ve araçta yapılan aramada, saz içine gizlenmiş 1002 uyuşturucu hap ile 10,82 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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