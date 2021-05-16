Çorum'da şampiyonluk kutlaması
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Çorum'da şampiyonluk kutlaması

Çorum'da şampiyonluk kutlaması
Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Spor

ÇORUM'da Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın taraftarları sokaklara döküldü.

ÇORUM'da Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın taraftarları sokaklara döküldü.Çorum'da, Süper Lig'de, Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşmasıyla siyah-beyazlı taraftarlar sokaklara çıktı. Araç konvoyları oluşturan taraftarlar kutlama yaptı. Bahabey ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi başta olmak üzere taraftarlar kentin pek çok bölgesinde araçlarla konvoy halinde kutlama yaptı. Polis ekipleri kalabalık gruplara uyarılarda bulundu.

- Çorum
Çorum'da şampiyonluk kutlaması
Çorum'da şampiyonluk kutlaması
Çorum'da şampiyonluk kutlaması
Çorum'da şampiyonluk kutlaması
Çorum'da şampiyonluk kutlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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