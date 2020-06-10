Çorum'da samanlık yangını; 9 büyükbaş telef oldu Çorum'da samanlık yangını; 9 büyükbaş telef olduÇORUM'da merkeze bağlı Ayaz köyünde samanlıkta çıkıp, çevresindeki ev ve ahıra sıçrayan yangında 9 büyükbaş telef oldu.

Çorum'da samanlık yangını; 9 büyükbaş telef oldu

ÇORUM'da merkeze bağlı Ayaz köyünde samanlıkta çıkıp, çevresindeki ev ve ahıra sıçrayan yangında 9 büyükbaş telef oldu.

Merkeze bağlı Ayaz köyünde Necip Gençay'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki ahır ve eve sıçradı. Alevlere müdahale eden köy sakinlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ahırda bulunan 9 büyükbaşın da telef olduğu belirlendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA