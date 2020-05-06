Çorum'da sahur vakti çıkan yangın paniğe neden oldu

Çorum'da sahur vakti çıkan yangın paniğe neden olduÇORUM 'da döşeme atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum'da sahur vakti çıkan yangın paniğe neden oldu

ÇORUM 'da döşeme atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi'ndeki Çiftlik Caddesi'nde bir iş yerinde çıktı. Bir binanın giriş katındaki mobilya döşeme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevler üst katlara sıçramadan yangını söndürdü. Çok sayıda koltuk ve kumaşın kullanılamaz hale geldiği yangının ardından iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapan itfaiye ekipleri, iş yerinin dışında, yakıcı madde olabileceği düşünülen pet şişe buldu. Bunun üzerine iş yeri sahibi Fatih Bilgiç ile bazı görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı. Polis yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA