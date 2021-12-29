Çorum'da sahte bandrollü 123 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da sahte bandrollü 123 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
ÇORUM (AA) - Çorum'da sahte bandrollü 123 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sahte içki üretildiği iddia edilen kent merkezindeki adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, üzerinde sahte bandrol bulunan 123 şişe sahte içki ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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